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يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي مواجهة قوية أمام ضيفه غزل المحلة، مساء اليوم الثلاثاء، لحساب منافسات الجولة الـ 13 من الدوري العام.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 26 نقطة، فيما يحتل غزل المحلة المركز الـ 15 برصيد 11 نقطة.

ويدخل الأهلي مباراة غزل المحلة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - كريم الدبيس - رامي ربيعة - مصطفى العش

خط الوسط: عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - مروان عطية

خط الهجوم: إمام عاشور - نيتس جراديشار - حسين الشحات.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي أمام غزل المحلة كلًا من: مصطفى شوبير - خالد عبد الفتاح - أحمد نبيل كوكا أكرم توفيق - كريم نيدفيد - عمر الساعي - أحمد رضا - محمد عبد الله - حمزة عبد الكريم.

من جهته، يدخل غزل المحلة مباراة اليوم أمام الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: يحيى زكريا - عمرو الجزار - أحمد كاستيلو - محمد جابر

خط الوسط: موري توريه - محمد بن شرقي - أحمد فوزي - عماد ميهوب

خط الهجوم: عبده يحيى - محمد بن حمودة.

ويتواجد على مقاعد بدلاء غزل المحلة أمام الأهلي كلًا من: العربي - أسامة - محمد حمدي زكي - أحمد خالد جبنة - فتاو - فراوي - حسام جريشة - ياسين.

وتقدم بوابة الشروق خدمة متابعة حية ولحظة بلحظة لأحداث مباراة الأهلي وغزل المحلة خلال السطور القادمة: