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تباين أداء البورصات العالمية بختام تداولات اليوم، الثلاثاء، حيث تراجعت مؤشرات بورصات مصر والسعودية، وسط ارتفاع ملحوظ في أسواق مال أبوظبي، والكويت، ودبي.



البورصة المصرية

أغلقت تعاملات اليوم على انخفاض ملحوظ في مؤشراتها، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 4.137 مليار جنيه.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 29564 نقاط.

وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعا، جاء سهم شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية مرتفعا بنسبة 4.14% ليغلق عند 28.40 جنيه، بينما تصدر الأسهم الاكثر انخفاضا شركة جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية بنسبة 11.32% ليغلق عند 1.41 جنيه.

بورصة السعودية

أغلق المؤشر الرئيسي "تاسي" تداولات اليوم على انخفاض بنسبة 0.38% ليصل إلى 12424 نقطة، بتداولات 6.378 مليار ريال.

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا سهم شركة رؤوم التجارية بنسبة 5.59% ليغلق عند 189 ريالا، وفي المقابل تصدر سهم شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة 3.40% ليغلق عند مستوى 16.50 ريال.

سوق أبوظبي المالي

أغلق على ارتفاع طفيف بنسبة 0.08% عند مستوى 9639 نقطة، بتداولات 1.542 مليار درهم.

وتصدر الأسهم المرتفعة، سهم شركة الدار العقارية بنسبة 7% ليغلق عند 9.10 درهما، بينما تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا سهم شركة لولو للتجزئة بنسبة 9.78% ليغلق عند 1.66 درهم.

سوق دبي المالي

أغلق المؤشر العام على ارتفاع بنسبة 1.41% عند مستوى 5335 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 952 مليون درهم.

وجاء سهم دبي الإسلامية للتأمين في قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 8% ليغلق عند 0.45 درهما، بينما أغلق سهم شركة ديبا في الأكثر انخفاضا بنسبة 10% عند 0.35 درهم.

السوق الكويتية

أغلق مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت على ارتفاع بنسبة 0.21% عند مستوى 8487 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 118 مليون دينار.

وجاء سهم شركة الاستثمارات الوطنية في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 2.62% ليغلق عند 274 فلسا، بينما تصدر سهم شركة ميزان القابضة، قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة بلغت 1.60% ليغلق عند 925 فلسا.