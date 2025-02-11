وزير الشئون النيابية: اقتراح تشريع لتيسير إجراءات تصاريح التصوير للأفلام في الأماكن الأثرية

• ثقافة النواب تناقش إزالة المعوقات التي تواجه تيسير إجراءات تصاريح التصوير للأفلام في الأماكن الأثرية دعما للترويج السياحي والأثري لمصر

قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لدينا استعداد كامل لاقتراح التشريعات اللازمة بشأن إزالة المعوقات التي تواجه تيسير إجراءات تصاريح التصوير للأفلام في الأماكن الأثرية دعما للترويج السياحي والأثري لمصر.

وأضاف فوزي خلال اجتماع لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب، اليوم: "نحتاج ليكون إصدار التراخيص بنظام الرخص الذهبية و الموافقة الواحدة من خلال الضمانات وًمنها أن يكون هناك مندوب مع الاطقم الأجنبية بما يسهل كل اعمالهم.

ويأتي اجتماع اللجنة في إطار متابعة التوصيات الصادرة بشأن إزالة المعوقات التي تواجه تيسير إجراءات تصاريح التصوير للأفلام في الأماكن الأثرية دعما للترويج السياحي والأثري لمصر.

و قال فوزي إن الوزارة تتبني اقتراح الأدوات التشريعية و التنظيمية التي تسهل عمل اللجنة ، موضحا أن مدينة الانتاج الإعلام حققت نجاحا كبيرا والمدينة تحتاج مزيد من الصلاحيات لتحقق نتائج أفضل

وأضاف وزير المجالس النيابية " نأمل أن الفريق القانوني ينتهي من مشروع القانون ليكون على طاولة البحث قريبا"

و عقبت رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب: نستبشر خيرا فيها يتعلق بتسهيل الإجراءات دون تعقيدات بيروقراطية و و نحن لا نخترع العجلة و نرى التجارب السابقة في هذا السياق و علينا الاستفادة من التجارب الناجحة في دول العالم.

وحضر الاجتماع المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي و الدكتور عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي" والمهندس محمد فؤاد "رئيس قطاع هندسة الأستوديوهات بالمدينة، وأحمد سامي بدوي مدير عام لجنة مصر للأفلام التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي".