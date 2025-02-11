جوتيريش يحث حماس وإسرائيل على استئناف مفاوضات المرحلة الثانية لاتفاق غزة

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حماس وإسرائيل على الوفاء بالتزاماتهما الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ودعا في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الثلاثاء، الجانبين إلى استئناف مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تجري بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأضاف: «علينا أن نتجنب بأي شكل استئناف الأعمال العدائية في غزة، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى مأساة هائلة، وأناشد حماس المضي قدما في عملية تحرير المحتجزين الإسرائيليين».

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه بناء على تقييم الوضع تقرر رفع حالة الجاهزية وتعليق إجازات القوات المقاتلة والأنظمة العملياتية في القيادة الجنوبية العسكرية.

وأضاف الاحتلال في بيان: «كما تقرر دفع تعزيزات كبيرة للقوات في المهام الدفاعية في المنطقة حيث سيساهم هذا الإجراء في تعزيز الحالة الدفاعية في المنطقة واستعداد القوات للسيناريوهات المختلفة»، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء أمس الاثنين، أنه أصدر تعليماته للجيش بالاستعداد على أعلى مستوى لأي سيناريو محتمل في غزة، عقب إعلان الناطق باسم «كتائب القسام» أبو عبيدة، تأجيل تسليم المحتجزين الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم السبت المقبل، بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.

وأكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، أن قرار تأجيل تبادل الأسرى الإسرائيليين جاء نتيجة تعطيل تل أبيب 90% من البروتوكول الإنساني المتفق عليه في الصفقة.