حسام زكي: عودة الحرب إلى غزة ستكون خيارا مؤلما للمنطقة

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن عودة الحرب إلى غزة ستكون «خيارًا مؤلمًا» للمنطقة، نافيًا وجود شيء مضمون بشأن احتمال عودة إسرائيل إلى العمليات العسكرية في القطاع.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية»، اليوم الثلاثاء: «قوة الاحتلال غير معروف نواياها، الإسرائيلي ربما يعود إلى الحرب مرة أخرى أو يلوح بهذا، كما أن الرئيس الأمريكي يتحدث عن العودة لاستخدام القوة، وهذا سيعطل أي أفكار لمستقبل القطاع».

وذكر أن الموقف الحالي يتسم بـ«خطورة كبيرة»، قائلًا إن العالم فوجئ بحديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن التهجير ومصير قطاع غزة قبل 10 أيام فقط.

ولفت إلى «الدعوة لقمة عربية طارئة نهاية الشهر الجاري؛ استشعارًا لخطورة هذا الكلام، ووجوب أن يكون الصف العربي موحدًا، ويتحدثون بذات اللغة والمنطق مع الإدارة الأمريكية».

وذكر أن العرب يستطيعون تغيير المقادير عند اتحادهم والتعبير عن رفضهم لمشروع معين، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن «الجانب الأمريكي يجب أن يعرف أن العرب دعاة وطلاب سلام».

واستطرد: «الرئيس الأمريكي يبحث عن إقامة السلام، هذا أمر يمكن أن نعمل عليه سويًا؛ ولكن ليس بهذه الطريقة التي تتبنى فيها واشنطن وجهة نظر اليمين المتطرف الإسرائيلي».

وأوضح أن الولايات المتحدة لعبت، في أحيان كثيرة، دورًا باعتبارها طرف ثالث بين العرب وإسرائيل، وأوصلت الأمور إلى توافقات واتفاقات.



