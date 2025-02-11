 حازم إمام يهاجم لاعبي الزمالك رغم الفوز على فاركو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حازم إمام يهاجم لاعبي الزمالك رغم الفوز على فاركو

الشروق
نشر في: الثلاثاء 11 فبراير 2025 - 6:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 فبراير 2025 - 6:28 م

انتقد حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق أداء الزمالك رغم الفوز على فاركو في بهدف دون رد في الجولة الـ12 من الدوري.

وقال حازم إمام عقب المباراة في تصريحات تلفزيونية: أداء باهت للزمالك رغم الفوز، لا أعلم سر طريقة اللعب والاعتماد على الكرات الطويلة منذ بداية المباراة".
وأضاف: " هل الكرات الطولية هي طريقة لعب جروس مع الزمالك أم أن اللاعبين غير واثقين في لاعبو الوسط فالاعتماد فقط على هذا الطريقة التي لم يستفد منها الزمالك".
وتابع:" خط هجوم الزمالك لم يسدد أي كرة على مرمى فاركو سيف الجزيري وزيزو وبنتايك وحمدي وبعدهم ناصر منسي".
وأختتم تصريحاته:" يعني أيه محمد حمدي جناح في الزمالك لم يستطع اكمال مراوغة واحدة ناجحة، محمود جهاد ودونجا هما فقط الأفضل ولكن الباقي غير موجود".


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