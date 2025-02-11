حازم إمام يهاجم لاعبي الزمالك رغم الفوز على فاركو

انتقد حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق أداء الزمالك رغم الفوز على فاركو في بهدف دون رد في الجولة الـ12 من الدوري.

وقال حازم إمام عقب المباراة في تصريحات تلفزيونية: أداء باهت للزمالك رغم الفوز، لا أعلم سر طريقة اللعب والاعتماد على الكرات الطويلة منذ بداية المباراة".

وأضاف: " هل الكرات الطولية هي طريقة لعب جروس مع الزمالك أم أن اللاعبين غير واثقين في لاعبو الوسط فالاعتماد فقط على هذا الطريقة التي لم يستفد منها الزمالك".

وتابع:" خط هجوم الزمالك لم يسدد أي كرة على مرمى فاركو سيف الجزيري وزيزو وبنتايك وحمدي وبعدهم ناصر منسي".

وأختتم تصريحاته:" يعني أيه محمد حمدي جناح في الزمالك لم يستطع اكمال مراوغة واحدة ناجحة، محمود جهاد ودونجا هما فقط الأفضل ولكن الباقي غير موجود".