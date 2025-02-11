نبيل فهمي: ملك الأردن كان حذرا أمام ترامب ولم يرد الدخول في صدام مباشر

قال السفير نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق، إن لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني كان دبلوماسيًّا، وذلك في معرض تعليقه على اللقاء الذي عُقد بالبيت الأبيض،وكرر خلاله ترامب حديثه عن خطته لتهجير الفلسطينيين من غزة.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال كمال، عبر شاشة «dmc»، مساء الثلاثاء، أن الملك عبدالله كان حذرا ولم يرد الدخول في صدام مباشر مع ترامب.

وأوضح أنه فور نهاية اللقاء، بعث الملك عبدالله برسائل حول موقف الأردن الرافض للتهجير، وأنه حرص على تأكيد ذلك خلال مباحثاته مع ترامب في البيت الأبيض.

ونوه فهمي، بأن مصر تعمل على وضع لإعادة إعمار غزة دون أن يغادرها أهالي القطاع، موضحًا أن المشكلة على الأرض عميقة.

ولفت إلى أن تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين جزء من توجه إسرائيلي عام ضد حل الدولتين للقضاء بالكامل على الفكرة، موضحًا أن ترامب لم يشر لهذه الفكرة على الإطلاق.

وعبر عن تطلعه لصدور بيان عربي وتبكير موعد القمة العربية المقرر عقدها في القاهرة يوم 27 فبراير الجاري.



وتوقع أنه إذا لم ينجح التهجير من غزة قد يعلن ترامب الاعتراف بضم الضفة لإسرائيل ما يقضي على فكرة حل الدولتين وتفريغ الأرض من الهوية الفلسطينية.