تقرير: ألمانيا تتراجع إلى المركز الخامس عشر في مؤشر الشفافية الدولية

شهدت مكافحة الفساد في ألمانيا، انتكاسة خلال عام 2024، حيث أظهر أحدث مؤشر لمنظمة الشفافية الدولية تراجع البلاد إلى المركز الخامس عشر على مستوى العالم.

وأظهر المؤشر، الذي أعلنت المنظمة نتائجه اليوم الثلاثاء، أن ألمانيا سجلت 75 نقطة، بتراجع قدره 3 نقاط مقارنة بعام 2023 - وبفارق كبير عن الدنمارك الرائدة عالميا والتي سجلت 90 نقطة.

وقالت ألكسندرا هيرتسوج من فرع المنظمة في ألمانيا، إن البلاد متأخرة عن دول أخرى في شمال أوروبا.

وأضافت: "عدم كفاية الشفافية والتبرعات الضخمة غير المنضبطة - بعضها يأتي من الخارج - يعرض المنافسة السياسية العادلة للخطر".

وأشارت هيرتسوج، إلى أن اللوائح غير الكافية تترك البلاد مفتوحة لمحاولات استراتيجية من قبل دول أجنبية لممارسة نفوذ من خلال الفساد.

ودعت المنظمة، إلى سن قانون بشأن الشفافية في البرلمان الألماني القادم.

وقالت هيرتسوج: "إصدار قانون حديث للشفافية لن يساعد في منع الفساد فحسب، بل سيعزز أيضا مشاركة المواطنين ويزيد من كفاءة العمليات الإدارية".

ومع ذلك، أشار التقرير، إلى أن هناك "سببا للتفاؤل" في ألمانيا بعد أن أقرت الحكومة الحالية قانونا لتسجيل جماعات الضغط.

وقالت مارجريت باوزه من منظمة الشفافية الألمانية، إن تأثير جماعات الضغط في مجال الوقود الأحفوري لا يزال قويا بشكل خاص في ألمانيا.

وأضافت: "يمكن رؤية ذلك على سبيل المثال في تنفيذ خطوط أنابيب نورد ستريم أو في العمل من أجل الإبقاء على محركات الاحتراق في صناعة السيارات الألمانية".