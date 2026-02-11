مئات الأستراليين يحتجون على زيارة الرئيس الإسرائيلي

تظاهر مئات الأشخاص أمام مبنى البرلمان الأسترالي في العاصمة كانبرا احتجاجا على زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج إلى البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية، الأربعاء، أن الاحتجاجات على زيارة هرتسوج تتواصل في عدد من المدن، فيما احتشد مئات المتظاهرين أمام مبنى البرلمان في كانبرا.

وشهدت المظاهرة رفع الأعلام الفلسطينية، ومشاركة السيناتور ديفيد بوكوك وعضوة حزب الخضر لاريسا ووترز.

وفي مدينة ملبورن، نظم عشرات الأشخاص مسيرة احتجاجية رفضاً للزيارة، وفق المصدر نفسه.

يذكر أن زيارة هرتسوج أثارت موجة احتجاجات في أنحاء أستراليا، حيث أوقفت الشرطة في مدينة سيدني عددا من الأشخاص بعد محاولة نحو 6 آلاف متظاهر التوجه إلى مبنى البلدية.

كما أثارت مقاطع مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي جدلاً بشأن تدخل شرطة ولاية نيو ساوث ويلز لتفريق المتظاهرين في سيدني، عاصمة الولاية، في حين دافعت السلطات عن تصرفات الشرطة.

ووصل هرتسوج إلى أستراليا الأحد في زيارة رسمية غير محددة المدة.

ويُعدّ هرتسوج أول رئيس إسرائيلي يزور أستراليا بعد رؤوفين ريفلين في 2020، كما زار والده حاييم هرتسوج، أستراليا عندما كان رئيسا لإسرائيل عام 1986.

وأشارت صحيفة "هآرتس" العبرية إلى أن زيارة هرتسوج "تأتي في أعقاب الهجوم الإرهابي الدامي الذي استهدف احتفالا بعيد الأنوار (حانوكا) على شاطئ بوندي في سيدني في ديسمبر 2025".