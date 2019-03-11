اتساع نطاق تفشي الحصبة في كانتربري بنيوزيلندا إلى 20 حالة

سُلمت آلاف الجرعات من لقاح الحصبة للمراكز الصحية في منطقة كانتربري بنيوزيلندا مع اتساع نطاق تفشي المرض إلى 20 حالة إصابة مؤكدة في الوقت الذي حذر فيه مسؤولو الصحة من توقع ارتفاع هذا العدد خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وبدأت حالات الإصابة بالحصبة ترتفع عالميا بما في ذلك الدول الغنية مثل الولايات المتحدة وألمانيا حيث يرفض بعض الآباء هذه اللقاحات وذلك في الغالب لأسباب فلسفية أو دينية أو مخاوف من أن لقاح الحصبة والغدة النكفية والحصبة الألمانية قد يسبب التوحد وهو أمر أثبت الطب عدم صحته.

ومع نفاذ اللقاحات بالمراكز الصحية في كانتربري منذ بداية تفشي المرض في أواخر فبراير تم تسليم ثلاثة آلاف جرعة من لقاح الحصبة والغدة النكفية والحصبة الألمانية بحلول الأحد ومن المقرر تسليم 18 ألف جرعة أخرى للمنطقة بحلول الأربعاء.وجاء أحدث تفش للمرض من أشخاص يُعتقد أنهم لم يتم تحصينهم بشكل كامل.

ويعتبر الشخص محصنا إذا حصل على جرعتين من لقاح الحصبة والغدة النكفية والحصبة الألمانية أو إذا كان قد أصيب بالحصبة من قبل أو إذا كان من مواليد ما قبل عام 1969.

وحتى على الرغم من أن اللقاح فعال بشكل كبير فقد قالت منظمة الصحة العالمية إن نحو 110 آلاف شخص توفوا على مستوى العالم بسبب الحصبة في 2017. ومعظم حالات الوفاة كانت لأطفال دون سن الخامسة.