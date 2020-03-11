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بومبيو يدعو إيران إلى الإفراج عن أمريكيين محتجزين وسط انتشار كورونا

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
د ب أ
نشر فى : الأربعاء 11 مارس 2020 - 9:17 ص | آخر تحديث : الأربعاء 11 مارس 2020 - 9:17 ص

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران يوم الثلاثاء إلى الإفراج فورا عن المواطنين الأمريكيين المعتقلين وسط تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال بومبيو في بيان "الولايات المتحدة ستحمل النظام الإيراني المسؤولية المباشرة عن أي وفيات بين الأمريكيين. سيكون ردنا حاسما".

وجاء هذا البيان بعد أن أطلقت إيران سراح 70 ألف سجين مؤقتا يوم الاثنين لمواجهة انتشار فيروس كورونا في السجون.

وذكر بومبيو أن أي دولة تفكر في تقديم مساعدات إنسانية إلى إيران يجب أن تسعى إلى تلقي لفتة متبادلة من طهران وتطلب الإفراج عن جميع مواطنيها الذين يحملون جنسية مزدوجة والمواطنين الأجانب.

وينتشر فيروس كورونا في إيران بصورة كبيرة، حيث أبلغت عن 54 حالة وفاة جديدة بسبب (كوفيد- 19) يوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب الفيروس في البلاد إلى 291 حالة وفاة، فضلا عن 8042 حالة إصابة بالفيروس.


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