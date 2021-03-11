 مستوطنون يطلقون النار صوب طفلين فلسطينيين شرق يطا - بوابة الشروق
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مستوطنون يطلقون النار صوب طفلين فلسطينيين شرق يطا

مستوطنة اسرائيلية - ارشيفية
مستوطنة اسرائيلية - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الخميس 11 مارس 2021 - 7:22 م | آخر تحديث: الخميس 11 مارس 2021 - 7:22 م
أطلق مستوطنون النار صوب طفلين فلسطينيين شرق يطا جنوب الخليل، اليوم الخميس.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن مجموعة من المستوطنين أطلقت الرصاص الحي صوب طفلين (12-13 عامًا) من عائلة "احريزات" دون أن تصيبهما بأذى وذلك أثناء رعيهما الأغنام بمنطقة المسافر شرق يطا.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة الكرمل شرق يطا، وداهمت عددًا من منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها ملحقة بها أضرارًا جسيمة.

وأشار الجبور إلى أن جرافة تابعة لقوات الاحتلال استخرجت أتربة من الموقع الأثري "قصر الكرمل" واستولت عليها، ويعود تاريخ القصر للعصر الروماني، ويقوم المستوطنون من فترة لأخرى باقتحامه بزعم وجود آثار يهودية فيه.

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