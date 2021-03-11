نتنياهو يؤجل أول رحلة له إلى الإمارات في اللحظة الأخيرة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان له أن الزيارة الأولى التي كان مقررا أن يقوم بها نتنياهو إلى الإمارات العربية المتحدة أرجئت في اللحظة الأخيرة اليوم الخميس، بسبب خلاف مع جارته الأردن حول مسار الرحلة.



وعلى الرغم من أن الأردن وافقت في نهاية المطاف على مرور رحلة نتنياهو عبر مجالها الجوي منتصف نهار اليوم الخميس، قرر نتنياهو تأجيل الرحلة مع ذلك، بحسب البيان.



واتفق نتنياهو وولي العهد الإماراتي محمد بن زايد على إعادة جدولة الزيارة في تاريخ لاحق، بحسب مكتب رئيس الوزراء.



لم تعلق الإمارات بعد على هذا التأجيل.



وأضاف مكتب نتنياهو أن الخلاف "نبع كما يبدو من إلغاء زيارة ولي العهد الأردني إلى الحرم القدسي الشريف جراء اختلاف طرأ حول التدابير الأمنية التي تتخذ في هذا المكان المقدس"، في إشارة إلى رحلة ولي العهد الأمير حسين بن عبد الله التي ألغيت في اليوم السابق.



وأكد الأردن أن ولي العهد ألغى الزيارة التي كانت مقررة إلى القدس مساء أمس الأربعاء، لكنها لم تعلق على الخلافات بشأن المجال الجوي.



وفي غضون ذلك، نقلت سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى المستشفى بسبب التهاب الزائدة الدودية، بحسب ما قال متحدث باسم العائلة اليوم الخميس.



وبحسب ما ورد كان رئيس الوزراء إلى جانبها في وقت سابق، على الرغم من أنه لا يبدو أن المرض لعب دورًا في تأجيل زيارته إلى الإمارات.



وأعلنت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة إقامة علاقات دبلوماسية في أغسطس الماضي بعد وساطة من الولايات المتحدة، وأقاما علاقاتهما بعد شهر في خطوة وصفها كثيرون بأنها تاريخية. كما أقامت إسرائيل علاقات رسمية مع البحرين في ذات الوقت.



وفي المقابل، وعدت إسرائيل بوقف ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة.



وتتوقع إسرائيل والإمارات من تحالفهما تحقيق فوائد اقتصادية، لكن العلاقات بينهما تستند في المقام الأول إلى العداء المشترك تجاه إيران.