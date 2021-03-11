أظهرت بيانات البنك المركزي الياباني، الصادرة اليوم الخميس، ارتفاع أسعار المنتجين "الجملة" في اليابان خلال فبراير الماضي بنسبة 4ر0% شهريا وهو ما يقل عن توقعات المحللين التي كانت 5ر0% بعد استقرار الأسعار خلال يناير الماضي.

في الوقت نفسه تراجعت أسعار الجملة خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر0% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين بعد تراجها بنسبة 6ر1% سنويا خلال يناير الماضي.

وارتفعت أسعار الصادرات اليابانية خلال فبراير الماضي بنسبة 4ر1% شهريا و3ر0% سنويا، في حين ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 1ر4% شهريا وتراجعت بنسبة 5ر3% سنويا خلال الفترة نفسها.