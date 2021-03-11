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الرئيس الجزائري: إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة 12 يونيو

عبد المجيد تبون - ارشيفية
عبد المجيد تبون - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الخميس 11 مارس 2021 - 7:17 م | آخر تحديث: الخميس 11 مارس 2021 - 7:17 م
قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الخميس، إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة يوم 12 يونيو القادم، كما وقع مرسوما يتضمن إصدار قانون الانتخابات الجديد بعد تعديله.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية إنه طبقا لأحكام المادة 151 الفقرة 2 من الدستور، وقع الرئيس تبون اليوم المرسوم الرئاسي رقم 96/01 المتعلق بدعوة الناخبين للتصويت في الانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم السبت الموافق 12 يونيو المقبل.

وأضاف البيان أن الرئيس تبون وقع كذلك الأمر رقم 21/1 المتضمن القانون المتعلق بنظام الانتخابات.

وكان الرئيس الجزائري قد أعلن الشهر الماضي عن حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى بالبرلمان) وقرر الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة وتعهد بإبعاد المال السياسي عن العملية الانتخابية.

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