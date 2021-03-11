رئيس الوزراء البريطاني يعرب عن صدمته وحزنه بشأن قضية السيدة المفقودة

أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن صدمته بشأن قضية السيدة اللندنية المفقودة سارة إيفيرارد.

وكانت إيفيرارد، 33 عاما، قد اختفت في الثالث من مارس بعدما بدأت في الابتعاد سيرا على قدميها عن منزل صديقة لها عائدة إلى منزلها في جنوب لندن.

وكتب جونسون على تويتر اليوم الخميس: "أشعر بالصدمة والحزن العميق من تطورات التحقيقات بشأن سارة إيفيرارد.. مثلي مثل البلد بأكلمه، متعاطف مع عائلتها وأصدقائها. علينا أنا نعمل بسرعة للعثور على جميع الإجابات بشأن هذه الجريمة المروعة".

وأعلنت شرطة العاصمة لندن أمس أنه تم إلقاء القبض على شخصين على صلة بالقضية، أحدهما ضابط بشرطة العاصمة.

وتم إلقاء القبض على الضابط، وهو في الأربعينيات من عمره، للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل، إلى جانب تهمة منفصلة تتعلق بـ"التعري المنافي للآداب".

وأثارت القضية نقاشا واسع النطاق في بريطانيا، حيث تتحدث النساء عن الإجراءات التي يتعين عليهن القيام بها لحماية أنفسهن من أي ضرر.

وتم الإعلان في لندن الليلة الماضية عن العثور على رفات بشرية في منطقة أحراش بإنجلترا، كانت الشرطة تبحث فيها عن السيدة المفقودة.

إلا أنها ذكرت أنه لا يمكن تأكيد أي هوية وأن الأمر ربما يستغرق بعض الوقت.