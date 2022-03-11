راجح داوود: السلفيون وأمثالهم منعوا تقدم الفن في السبعينيات

قال الموسيقار راجح داوود، إن الاهتمام بالفن والموسيقى تراجع خلال الفترة من منتصف السبعينيات وحتى الثمانينيات، معتبرًا أنها كانت حركة ضد التقدم، وقادها الظلاميين والرجعيين كالسلفيين وأمثالهم الذين ينادون بالعودة للوراء.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه عمرو عبدالحميد عبر فضائية «ten»، مساء الخميس، أن الدولة لم تحارب هذه الحركات خلال الفترة التي عرقلت فيها مسيرة الفن بشكل حقيقي، لافتًا إلى أن هذه الحركات كونت كتلة بسبب تأخر الدولة في التعامل معهم، وهو ما جعل مواجهتهم أصعب.

وأكد أن الفنون هي ما تميز الشعوب عن بعضها، متطرقًا إلى أن بداية ظهوره كانت في منتصف الثمانينيات عند تقديمه موسيقى فيلم «الصعاليك»: «الحظ خدمني إن الناس عرفتني من خلال الأعمال السينمائية».

وأشار إلى وجود فارق بين الملحن والمؤلف الموسيقي، موضحًا أن الملحن موهبته تتعلق بالكلمة والنص وطريقة الغناء، بينما التأليف الموسيقي يتجه فيها المؤلف إلى الألوان الموسيقية والخيال.

وذكر أنه لا يمكن القول إن التأليف الموسيقي أسهل من التلحين، فالإبداع ليس له سقف سواء في التلحين أو التأليف، منوهًا بأن المجهود الذي يبذله المؤلف الموسيقي أكبر بكثير من المجهود الذي يبذله الملحن، لأن الملحن لديه أدوات تساعده بعكس المؤلف الموسيقي.