قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، إن الشعب الأوكراني يدافع بقوة عن أرضه ولن يسمح باحتلال شبر واحد منها، ولن يتنازل عن حريته.

وتوقع زيلينسكي، في كلمة مسجلة له بثتها وسائل الإعلام، مساء اليوم الجمعة، أن القتال سينتهي بسرعة، قائلا: «سقوط المحتل قد اقترب».

وأضاف: «يلزمنا المزيد من الوقت والصبر والطاقة الإيجابية وأن يؤدي كل منا دوره على أكمل وجه كي نحقق النصر سويا»، مؤكدا أن أوكرانيا تتقدم نحو أهدافها.

وذكر أن روسيا جمعت المرتزقة من دول ساهمت هي في تدميرها للقتال ضد أوكرانيا، مثل روسيا، متابعًا: «لا نستطيع فهم حجم العنف الذي تستهدف به القوات الروسية مدينة ماريوبول».

وتابع: «‏كنا ننتظر نتيجة أفضل ودعما أكبر من الاجتماع الأوروبي ومعظم الأوروبيين يرغبون في التحاقنا بالاتحاد».

وتشن روسيا حربًا على أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي، في عملية تقول موسكو إنها تستهدف مواجهة ما تسميها تهديدات تتعرض لها من مساعي كييف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.