 زيلينسكي: القتال ينتهي بسرعة قريبا.. نتقدم نحو أهدافنا - بوابة الشروق
الجمعة 11 مارس 2022 3:30 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد دعوات تنظيم النسل.. برأيك: ما هو عدد الأبناء الملائم للأسرة؟

النتـائـج تصويت

زيلينسكي: القتال ينتهي بسرعة قريبا.. نتقدم نحو أهدافنا

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 11 مارس 2022 - 3:22 م | آخر تحديث: الجمعة 11 مارس 2022 - 3:22 م

قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، إن الشعب الأوكراني يدافع بقوة عن أرضه ولن يسمح باحتلال شبر واحد منها، ولن يتنازل عن حريته.
وتوقع زيلينسكي، في كلمة مسجلة له بثتها وسائل الإعلام، مساء اليوم الجمعة، أن القتال سينتهي بسرعة، قائلا: «سقوط المحتل قد اقترب».
وأضاف: «يلزمنا المزيد من الوقت والصبر والطاقة الإيجابية وأن يؤدي كل منا دوره على أكمل وجه كي نحقق النصر سويا»، مؤكدا أن أوكرانيا تتقدم نحو أهدافها.
وذكر أن روسيا جمعت المرتزقة من دول ساهمت هي في تدميرها للقتال ضد أوكرانيا، مثل روسيا، متابعًا: «لا نستطيع فهم حجم العنف الذي تستهدف به القوات الروسية مدينة ماريوبول».
وتابع: «‏كنا ننتظر نتيجة أفضل ودعما أكبر من الاجتماع الأوروبي ومعظم الأوروبيين يرغبون في التحاقنا بالاتحاد».
وتشن روسيا حربًا على أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي، في عملية تقول موسكو إنها تستهدف مواجهة ما تسميها تهديدات تتعرض لها من مساعي كييف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك