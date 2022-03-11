بحوث الصحراء ينظم قافلة بيطرية مجانية بشمال سيناء

نظم مركز بحوث الصحراء، قافلة بيطرية مجانية لدعم المزارعين وصغار المربين بالقرى والتجمعات البدوية بالشيخ زويد بشمال سيناء.

وأوضح الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، أن من أهم أهداف المركز، هي النهوض بالثروة الحيوانية وتنميتها بالمناطق الصحراوية، وأن من أهم المحاور التي يجب الاهتمام بها للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمناطق الصحراوية هي الاهتمام بالحالة الصحية للحيوانات.

تأتي هذه القافلة في إطار تنظيم المركز لعدد من القوافل البيطرية المجانية لخدمة المناطق الأكثر احتياجا بشمال سيناء، وانطلاقا من دور المركز ومشاركته في خدمة المجتمع الصحراوي، وتطوير العمل الحقلي، والاهتمام بالجانب التطبيقي للبحوث العلمية.

وأوضح زغلول أن القافلة تضمنت الكشف على 50 حالة ضعف عام وهزال، بالإضافة إلى إعطاء العلاجات اللازمة للوقاية من انتشار الأمراض وتوزيع عدد من المستلزمات البيطرية والأدوية المجانية وفقا لاحتياجات الزراع وصغار المربين بالقرى والتجمعات البدوية التابعة لمركز ومدينة الشيخ زويد.

ومن جانبه.. قال الدكتور حسام عبد العال رئيس البرنامج البحثي لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة، إن النهوض بالثروة الحيوانية والعمل على تنميتها تأتي ضمن الأنشطة التطبيقية للبرنامج بالتعاون مع برنامج إنتاج وتصنيع الأعلاف بمركز بحوث الصحراء، مؤكدا أهمية الثروة الحيوانية كمصدر دخل رئيسي للكثير من بدو سيناء، ومساهمتها في توفير الغذاء للأسر بالتجمعات البدوية، فضلا عن إنتاج الألبان والأسمدة والجلود، كما تضمن لكثير من البدو محدودي الموارد البقاء على درجة عالية من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والزراعة المستدامة.

وفي سياق متصل أوضح الدكتور أحمد الحاوي رئيس برنامج إنتاج وتصنيع الأعلاف بمركز بحوث الصحراء أن من أهم الأنشطة التطبيقية التي يقدمها البرنامج في الفترة الحالية بجانب توفير الأعلاف، دعم الزراع وصغار المربين الأكثر احتياجا بعدد من رؤوس الأغنام والماعز بالمجان، بالإضافة إلى حملات متتالية للقوافل البيطرية لمتابعة حالة الحيوانات وتوفير اللقاحات وتقديم الإرشادات البيطرية لمربي الحيوانات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها مما يسهم بشكل كبير في إحداث التكامل بين مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني لتحقيق التنمية الزراعية على أرض سيناء.