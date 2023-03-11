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قال الإعلامي أحمد شوبير، إن إدارة الأهلي ستتقدم بطعن ضد قرار لجنة الانضباط، حال إيقاف محمود عبد المنعم «كهربا» لاعب الفريق الأحمر.

وكان نادي الزمالك قد تقدم بشكوى ضد محمود كهربا، وذلك بسبب هتافات مع جماهير فريقه عقب نهاية مباراة القمة في شهر يناير الماضي.

وأضاف شوبير في تصريحات تليفزيونية: «هناك قرار صدر من لجنة الانضباط، وتم إرساله إلى مكتب رئيس اتحاد الكرة يوم الأربعاء الماضي».

وتابع: «ولكن هذا القرار لم يتم الإعلان عنه بسبب تواجد جمال علام (رئيس الاتحاد» في حفل قرعة البطولة العربية بالسعودية، وعقوبة كهربا ستكون من 6 إلى 8 مباريات».

وأوضح: «الأهلي سيقدم طعن على قرار لجنة الانضباط عقب الإعلان عنه، وسيتم وقف تنفيذ العقوبة فورًا لحين إصدار قرار الطعن، وقد تمتد مدة البت فيه إلى شهر أو عام».

وأتم: «وقد يلجأ الأهلي إلى مركز التسوية والتحكيم أو المحكمة الرياضية الدولية بسبب عقوبة إيقاف كهربا، وطالما إدارة الأهلي تتقدم بالتظلمات إذا لن يتم إيقاف اللاعب وسيواصل خوض المباريات بشكل طبيعي».