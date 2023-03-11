القباج: تقديم الخدمات العلاجية لـ28 ألف مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة

استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرا عن مجهودات الخط الساخن للصندوق 16023، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية خلال شهرى يناير وفبراير 2023 لـ28 ألفا و663 مريضا "جديد ومتابعة"، منهم 2567 مريض من أبناء المناطق المطورة بديلة العشوائيات.

وأوضح تقرير للصندوق، أن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية، وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 96.35% بينما بلغت نسبة الإناث 3.67%، بما يشير إلى تزايد الثقة لدى الإناث في الخط الساخن لتلقى العلاج من الإدمان في سرية تامة، حيث تردد المرضى على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن رقم 16023، وعددها 28 مركزا بـ17 محافظة حتى الآن.

وأضافت وزيرة التضامن، فى تصريحات اليوم أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن حيث بلغت نسبتها 27.12%، يليها محافظة الجيزة بنسبة 16.81%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكاني للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبي العلاج، في حين جاءت أكثر وسيلة التعارف على الخط الساخن 16023 لعلاج الإدمان، هي الإنترنت وذلك من خلال مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة الإدمان، يليه التلفزيون ثم المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام المختلفة.

من جهته، أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن بيانات المتصلين بالخط الساخن خلال شهرى يناير وفبراير 2023، كشفت أن التعاطي كان في سن مبكرة، حيث إن نسبة 37.92% بدأوا تعاطى من سن 15 سنة حتى 20 سنة، وأن نسبة 38.50% بدأوا من سن 20 سنة حتى 30 سنة، بينما جاء في سن أقل من 15 سنة نسبة 11.22%.

وأوضح أن أكثر مواد التعاطي الهيروين، حيث احتل المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 31.83%، في حين يأتي تعاطي الحشيش في المرتبة الثانية بنسبة 29.16%، يليه الترامادول بنسبة 16.42%، بينما جاءت المخدرات التخليقية "الاستروكس والفودو والبودر والشابو"، بنسبة 17%.

وذكر أن مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه بنسبة يليه الأم ثم الأشقاء، ما يسفر عن تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى ومما يزيد من نسبة التعافي وتقليل حالات الانتكاسة وأيضا الأم مما يدل على ارتفاع الوعي الأسري في الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان وخلق الدافع لدى الأبناء للعلاج.

وفيما يتعلق بالحالة العملية للمرضى المتصلين وفقا لنتائج الخط الساخن فإن 47.4% يعملون بالقطاع الخاص والحكومى وأن 52.6% من المتصلين لا يعملون، وأن التعاطى كان من أحد أهم الأسباب عدم القدرة عن العمل بسبب تهدور الصحة.