مصادر مقربة من حزب الله تؤكد التزامه بوقف إطلاق النار رغم استمرار الهجمات الإسرائيلية

أكدت ثلاثة مصادر مقربة من حزب الله التزامه بوقف إطلاق النار في الساعات الأولى من صباح اليوم رغم استمرار الهجمات الإسرائيلية

وأوضحت المصادر أن حزب الله سيعلن موقفه الرسمي بشأن وقف إطلاق النار ورده على تأكيد نرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن لبنان غير مشمول، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية.

وأصدر الجيش ​الإسرائيلي ​تحذيرات عاجلة متكررة لسكان مدينة صور في لبنان ​لإخلاء منازلهم ‌على الفور والتوجه شمال نهر ‌الزهراني، قائلا إنه سيشن غارات على المنطقة.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي، عبر ‌منصة إكس إن شاطات حزب الله تجبر الجيش على العمل ضده ​وبقوة.

وأعلنت إسرائيل أن اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران "لا يشمل لبنان" الذي أصبح جزءا من الحرب في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن "وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين لا يشمل لبنان".

ويتناقض هذا البيان مع إعلان سابق لرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي أدى دور الوسيط في التوصل إلى الهدنة والذي قال إن وقف إطلاق النار يشمل "كل مكان بما في ذلك لبنان".