 مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين في سلسلة انفجارات في بغداد
الأربعاء 8 أبريل 2026 10:04 ص القاهرة
د ب أ
نشر في: الأربعاء 8 أبريل 2026 - 8:55 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 أبريل 2026 - 8:55 ص

أكدت وزارة الداخلية العراقية فجر اليوم الإربعاء أن القوات الأمنية في العراق في حالة استنفار تام ولن تسمح بأي محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار، وستبقى ماضية بفرض القانون وحماية المواطنين بعد سلسلة انفجارات في بغداد أوقعت قتيلين و5 مصابين.

وذكر بيان لوزارة النفط "أنه في الساعة 2300 من الليلة الماضية وقعت عدة حوادث أمنية في بغداد، ناتجة عن سقوط صواريخ وضربات جوية، وشملت جانبي الكرخ والرصافة" .


وذكرت وزارة الداخلية أن فرق الدفاع المدني والأجهزة الأمنية المختصة استجابت فوراً لجميع الحوادث، وتمت المباشرة بإخماد الحرائق وتأمين المناطق.

كما باشرت الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات هذه الاعتداءات واتخاذ الإجراءات اللازمة.


