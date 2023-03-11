ثلاثي هجومي في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق، لمواجهة صن داونز، التي تجمع الفريقين بعد قليل على ملعب لوفتوس بمدينة بريتوريا، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم وعلي معلول وياسر إبراهيم ومحمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وأحمد قندوسي، وبيرسي تاو، وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.