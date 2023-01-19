كولر: أتمنى أن يلعب صن داونز باقي مبارياته بنزاهة

وجه مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، رسالة شائكة عقب الخسارة الثقيلة أمام صن داونز بنتيجة (2-5)، اليوم السبت، في دوري أبطال أفريقيا.

قال كولر في تصريحات لوسائل الإعلام في جنوب أفريقيا "أتمنى أن يلعب صن داونز مباراتيه القادمتين بنزاهة وروح رياضية، كما نعرف عنهم".

ويحتاج الأهلي للفوز في مباراتيه القادمتين أمام القطن الكاميروني في جاروا ثم الهلال السوداني في القاهرة، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط، ليتساوى مع الهلال، ويتم اللجوء للمواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف.

ولكن هذا السيناريو، يتطلب أن يفوز صن داونز على الهلال السوداني في الخرطوم، علما بأن بطل جنوب أفريقيا، ضمن بالفعل تأهله لدور الثمانية.

كما سئل المدرب السويسري "الخسارة بالخمسة قد تدفع إدارة الأهلي لإقالة مدرب الفريق، هل تجهز نفسك للإقالة؟"، ليرد المدير الفني للأهلي "لن أجيب على هذا السؤال".

وأشاد مارسيل كولر بفريق صن داونز، مؤكدا أن بإمكانه الذهاب بعيدا، والمنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بشرط أن يواصل لاعبوه هذا الأداء المميز مع قدر أكبر من التركيز.