قيس سعيد: سيكون لتونس سفير معتمد لدى دمشق

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه "سيكون لتونس سفير معتمد لدى دمشق"، دون تحديد موعد لذلك.



واعتبر قيس سعيد، خلال لقاء مساء أمس الجمعة بقصر قرطاج مع وزير الشؤون الخارجية نبيل عمار، نشر في مقطع فيديو على صفحة رئاسة الجمهورية بموقع فيسبوك، أنه "ليس هناك ما يبرر ألا يكون هناك سفير لتونس لدى دمشق وسفير للجمهورية العربية السورية لدى تونس"، بحسب ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.



وأضاف أن "مسألة النظام في سوريا تهم السوريين وحدهم، وتونس تتعامل مع الدولة السورية، ولا دخل لها إطلاقا في اختيارات الشعب السوري".



وأكد سعيد أن "تونس لن تقبل بأن تقسم سوريا إلى أشلاء كما حاولوا تقسيمها في بداية القرن العشرين إلى مجموعة من الدول، حينما تم إعداد مشاريع دساتير خاصة بكل دولة بعد وضع اتفاقية سايكس بيكو".



وكان الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي قرر قطع العلاقات الدبلوماسية بالكامل مع سوريا في فبراير 2012 بسبب الأحداث الجارية آنذاك على الأراضي السورية، والتي تحولت إلى نزاع مسلح هدفه إسقاط نظام بشار الأسد، قبل أن تقرر الخارجية التونسية بعد تولي الباجي قايد السبسي رئاسة البلاد في عام 2015 تعيين قنصل عام بدمشق.



ومنذ تولي الرئيس سعيد رئاسة البلاد اعتبر أن قطع العلاقات مع سوريا خطأ وذهب في اتجاه إعادتها إلى طبيعتها.