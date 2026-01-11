 السويد تساهم بـ 6.4 مليون دولار في صندوق إعادة إعمار أفغانستان - بوابة الشروق
الأحد 11 يناير 2026 3:23 م القاهرة
السويد تساهم بـ 6.4 مليون دولار في صندوق إعادة إعمار أفغانستان

كابول - (د ب أ)
نشر في: الأحد 11 يناير 2026 - 12:56 م | آخر تحديث: الأحد 11 يناير 2026 - 12:56 م

ساهمت السويد بـ6.4 مليون دولار في صندوق إعادة إعمار أفغانستان، مما عزز الخدمات الأساسية وبرامج تعزيز القدرة على الصمود للمجتمعات النازحة والضعيفة.

وأعرب الصندوق عن امتنانه، اليوم الأحد، من خلال منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس، حيث شكر السويد على مساهمتها، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم.

وذكر الصندوق أن التبرع سيساعد في توسيع الخدمات الأساسية التي تعزز المرونة الاقتصادية وتواجه التحديات المتعلقة بالمناخ للمجتمعات المتضررة من النزوح.

وكانت وكالات الأمم المتحدة قد حذرت مرارًا العام الماضي من نقص التمويل الذي حد من قدرتها على تقديم مساعدات وتنفيذ مشروعات تلبي الاحتياجات الملحة لشعب أفغانستان.


