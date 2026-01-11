وزير الطاقة السوري يعلن استئناف ضخ المياه من محطة البابيري إلى حلب

أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير، الأحد، استئناف عمليات ضخ المياه إلى محافظة حلب من محطة البابيري للمياه في ريف حلب الشرقي بعد انقطاع دام لعدة ساعات.

وأكد البشير، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لاستمرار عملية الضخ وعدم انقطاعها.

وقال في تدوينته: "بعد توقف ضخ المياه من محطة البابيري في ريف حلب الشرقي لعدة ساعات متواصلة، نطمئن أهلنا في محافظة حلب وريفها بأنه تم استئناف ضخ المياه إلى المنطقة".

وأضاف: "تؤكد الوزارة التزامها الكامل باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستمرار عملية الضخ وعدم انقطاعها، كما نؤكد أن مؤسساتتنا في المحافظة تواصل العمل لإعادة الخدمات الحيوية إلى محافظة حلب بجميع أحيائها ووبلداتها".

وكانت وزارة الطاقة السورية، أعلنت مساء السبت، عن توقف ضخ المياه من محطة "البابيري" في ريف حلب شمالي البلاد، محملة تنظيم "قسد" مسئولية ذلك.

وتفجرت الأحداث في حلب منذ الثلاثاء، عندما شن "قسد" من مناطق سيطرته في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد هجمات على أحياء سكنية ومنشآت مدنية ومواقع للجيش في حلب، ما أسفر عن 9 قتلى و55 مصابا، ونزوح 165 ألف شخص، وفق حصيلة أولية.

ورد الجيش السوري بإطلاق عملية عسكرية "محدودة"، الخميس، بينما يتنصل التنظيم من تطبيق بنود اتفاق مع الحكومة السورية تم إبرامه في مارس 2024، بشأن دمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي البلاد في إدارة الدولة، وفتح المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي البلاد، وانسحاب قواته من حلب إلى شرق الفرات.

والسبت، أعلن الجيش السوري وقف العمليات العسكرية في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب اعتبارا من الساعة 12:00 تج، بعد تمشيطه من مسلحي تنظيم "قسد".

وصعّد التنظيم وتيرة خروقاته الأخيرة للاتفاق عقب اجتماعات الأحد الماضي، في العاصمة دمشق بحضور زعيمه فرهاد عبدي شاهين المعروف باسم "مظلوم عبدي"، والتي أكدت الحكومة السورية أنها "لم تُسفر عن نتائج ملموسة".​​​​​​​