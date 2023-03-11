آمنة وغنيم يتابعان سير العمل بالمركز التكنولوجي ومركز إصدار التراخيص في مدينة بني سويف

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة بني سويف، والذي تم إنشاؤه ضمن مشروع تطوير المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة؛ لتقديم مستوى خدمة أفضل، والتيسير على المواطنين في الحصول على خدماتهم ومعاملاتهم الحكومية المتنوعة، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة، وبلال حبش نائبي المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، ولفيف من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وتفقدا الوزير والمحافظ، سير العمل بالمركز التكنولوجي المقام على مساحة 100 متر، ويضم عددا من الشبابيك، التي تقدم خدمات: "استخراج بيان صلاحية، وترخيص مبان، وهدم، وتعلية، وترخيص محال، وإشغالات، وإعلانات، واسترداد إشغالات، وطلبات إفادة ومعاينة، وتصريح حفر، واستخراج شهادات ميلاد قديمة، وشهادة متغيرات مكانية، وشهادة مطابقة وغيرها من الخدمات الجماهيرية.

ومن جهته، أشار الوزير، إلى أهمية التوسع في إنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية، ضمن مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الحكومة؛ لما يمثله من أولوية في خطط واستراتيجيات الدولة، لدوره الحيوي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وبسيط.

وكشف عن متابعة رئاسة مجلس الوزراء لملف تطوير الخدمات بالمراكز التكنولوجية بجميع المحافظات، ورفع كفاءة العاملين، وتدريبهم على أعلى مستوى في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالتعاون مع الوزارت المعنية، وتوفير مركز تكنولوجي متنقل، يجوب مدن المحافظات؛ ليقدم الخدمات للمواطنين خاصة في المناطق المزدحمة.

ومن ناحيته، أضاف محافظ بني سويف، أن المركز التكنولوجي بمدينة بني سويف والتكنولوجي بديوان المحافظة، تم إنشاؤها مؤخرا بجانب تطوير 6 مراكز بباقي الوحدات المحلية، ضمن برنامج تطوير الخدمات الحكومية الذي تنفذه وزارة التخطيط بالتعاون مع المحافظة؛ بهدف تطوير الأداء الحكومي، ورفع مستوى المعاملات الحكومية من خلال توفير قنوات متعددة لتقديم الخدمة بشكل مميكن وميسر، في إطار رؤية مصر 2030، ومركز تكنولوجي متنقل من خلال عربة متنقلة مجهزة بأحدث أجهزة نظم المعلومات متصلة بمنظومة تأدية خدمات المواطنين بالمحليات بشبكة مؤمنة وسريعة الذي يقدم الخدمات الحكومية، في وقت قياسي دون الحاجة إلى توجه المواطنين للمركز التكنولوجي بالمدينة أو المركز.

وتفقدا مركز إصدار التراخيص الذي تم إنشاؤه على مساحة 91 مترا؛ ليقدم خدمات استخراج الرخص المؤقتة والرخص الدائمة للمحال والأنشطة التجارية، ووفق قانون المحال العامة رقم 154؛ للتيسير على المواطنين من خلال التعامل مع جهة واحدة.

وتابعا أعمال التطوير بمبنى الشؤون الإدارية على مساحة 244 مترا، والذي تم تجهيزه وتأهيله ورفع كفائته؛ تمهيدا لاستغلاله كمقر إداري للوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، بعد نقل الإدارات والأقسام والمكاتب بمبنى الوحدة المحلية القديم، من المكاتب الرئيسية وإدارات: الموارد البشرية، والتخطيط، والعلاقات العامة والإعلام، والأرشيف، والحسابات، والميزانية، والعقود، والمتابعة، والشئون القانونية، والتفتيش المالي والإداري.