الشباب والرياضة تواصل استعدادها لإطلاق مُنتدى الحوار الوطني للشباب

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، لليوم الثالث على التوالي، استعدادها لبدء فعاليات مُنتدى الحوار الوطني للشباب في نسخته الثانية، الذي يحمل شعار "فيما يفكر الشباب.. الحوار من الشباب للشباب"، والمزمع انعقاده خلال المرحلة المقبلة بــ283 مركز شباب على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

شهد المُنتدى في يومه الثالث تنفيذ مجموعة من ورش العمل، أدارها استشاري التدريب بوزارة الشباب والرياضة، حيث أوضحوا من خلالها منهجية عمل ميسري الجلسات الحوارية بالمنتدى في المحافظات، فضلا عن المحاور المطروحة للنقاش وآليات تنفيذ المنتدى.

كما تضمنت الفعاليات جلسه عامة حول: "مخرجات مُنتدى الحوار الوطني في نسخته الأولي عام 2016، والتدابير المتخذة حيال هذه المخرجات".

واختتمت فعاليات تدشين المُنتدى بجلسة حول: "منهجية عمل منتدى الحوار الوطني، فضلًا عن محاوره المتعددة والفئات العمرية المستهدفة، وطبيعة رفع الاحتياجات وصياغة التوصيات؛ تمهيداً لرفعها للقيادة السياسية"، وأدارها محمود جابر، المتحدث الرسمي باسم برلمان الشباب، وبحضور إيمان عبدالجابر، رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، واللواء عادل العمدة، مستشار بأكاديمية ناصر للدراسات العسكرية، والنائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب المصري، ورندا البيطار مدير عام الإدارة العامة لبرلماني الشباب والطلائع، استشاري التدريب والكوادر الشبابية.

يُذكر أن وزارة الشباب والرياضة، قد نفذت منتدى الحوار الوطني في نسخته الأولي عام 2016، وفي ضوء احتياج المرحلة الراهنة، فقد أعلنت وزارة الشباب انطلاق نسخة منتدى الحوار الثانية، تحت عنوان من الشباب إلى الشباب والذي يعمل على رفع احتياجات وأفكار وآراء شباب مراكز الشباب بالقرى والمدن والمحافظات؛ تمهيدا لعرضها على القيادة السياسية بختام فعاليات المنتدى.