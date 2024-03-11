خطفت النجمة العالمية إيما ستون الأنظار على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2024، بفستانها الأبيض حيث شبهها الجمهور بالملاك.

تُقام الآن فعاليات حفل توزيع جوائز أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة "الأوسكار" لعام 2024، على مسرح "دولبي" في لوس أنجلوس، ويقدمه للمرة الرابعة المقدم التلفزيوني والممثلة الكوميدي الأمريكي جيمي كيميل.

يذاع الحفل على قناة ABC الأمريكية، والقناة الثقافية السعودية، ومنصة "شاهد – Shahid".

ويترقب عشاق السينما حفل الأوسكار هذا العام وسط منافسة شرسة لعدد من أهم الأعمال السينمائية المهمة التي تم عرضها طوال عام 2023، وشاركت في المحافل السينمائية العالمية مثل مهرجان كان السينمائي، مهرجان برلين السينمائي، ومهرجان تورنتو السينمائي.

ويتصدر ترشيحات حفل الليلة فيلم "أوبنهايمر - Oppenheimer" الذي نال استحسان النقاد بإجمالي 13 ترشيحاً، بما في ذلك ترشيحات عن أفضل فيلم، وأفضل مخرج لـ كريستوفر نولان، وثلاثة ترشيحات للتمثيل، ويتوقع النقاد فوزه الليلة بعد تمكنه من تصدر جوائز العام ومن بينها؛ بافتا وجولدن جلوب.

ويأتي في المركز الثاني فيلم "أشياء مسكينة - Poor Things" الذي حصل على 11 ترشيحاً، يليه فيلم "قتلة زهرة القمر - Killers of the Flower Moon" الذي حصل على 10 ترشيحات.