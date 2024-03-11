 شاهد.. عشرات المصابين على متن طائرة تشيلية بسبب «حركة قوية» - بوابة الشروق
الإثنين 11 مارس 2024 3:14 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

شاهد.. عشرات المصابين على متن طائرة تشيلية بسبب «حركة قوية»

وكالات
نشر في: الإثنين 11 مارس 2024 - 1:50 م | آخر تحديث: الإثنين 11 مارس 2024 - 1:50 م

أصيب ما لا يقل عن 50 شخصا، اليوم الإثنين، بسبب ما وصفه مسئولون بـ"حركة قوية" على متن طائرة تشيلية، كانت متجهة من سيدني الأسترالية إلى أوكلاند بنيوزيلندا.

وقالت خطوط «لاتام الجوية» التشيلية في بيان، إنه كان هناك "خلل فني أثناء الرحلة تسبب في حركة قوية"، دون أن يتم توضيح تفاصيل ما حدث، وفق شبكة الحرة.

وتتوقف رحلات الشركة عادة في أوكلاند قبل أن تستكمل طريقها إلى سانتياجو، عاصمة تشيلي.

وكان المسعفون في استقبال الركاب عندما هبطت طائرة "بوينج" من طراز "787-9 دريملاينر" في مطار أوكلاند.

وقال متحدث في سيارة إسعاف، إن نحو 50 شخصا عولجوا في مكان الحادث معظمهم من إصابات طفيفة، في تم نقل 13 إلى المستشفى. وأثيرت ترجيحات بأن أحد المصابين في حالة خطيرة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك