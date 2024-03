أصيب ما لا يقل عن 50 شخصا، اليوم الإثنين، بسبب ما وصفه مسئولون بـ"حركة قوية" على متن طائرة تشيلية، كانت متجهة من سيدني الأسترالية إلى أوكلاند بنيوزيلندا.

وقالت خطوط «لاتام الجوية» التشيلية في بيان، إنه كان هناك "خلل فني أثناء الرحلة تسبب في حركة قوية"، دون أن يتم توضيح تفاصيل ما حدث، وفق شبكة الحرة.

وتتوقف رحلات الشركة عادة في أوكلاند قبل أن تستكمل طريقها إلى سانتياجو، عاصمة تشيلي.

وكان المسعفون في استقبال الركاب عندما هبطت طائرة "بوينج" من طراز "787-9 دريملاينر" في مطار أوكلاند.

وقال متحدث في سيارة إسعاف، إن نحو 50 شخصا عولجوا في مكان الحادث معظمهم من إصابات طفيفة، في تم نقل 13 إلى المستشفى. وأثيرت ترجيحات بأن أحد المصابين في حالة خطيرة.

At least 50 people have been injured after a Latam Airlines flight from Sydney to Auckland suffered a mid-air incident. pic.twitter.com/pj6DhZyPcC