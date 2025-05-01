السعودية تعلن انضمام الكاميرون للتحالف الإسلامي ضد الإرهاب

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أعلنت السعودية انضمام الكاميرون رسميا إلى التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، لتصبح العضو رقم 43 في التحالف الذي تقوده الرياض.

وجاء الإعلان خلال مراسم رسمية أقيمت في مقر التحالف بالرياض، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وشارك في المراسم الأمين العام للتحالف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، والسفير الكاميروني لدى المملكة إيا تيجاني، وممثل الكاميرون في التحالف، وممثلو الدول الأعضاء.

ورحب المغيدي بانضمام الكاميرون، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمثل إضافة نوعية إلى الجهود الجماعية لمواجهة الإرهاب، وتُعزز فعالية التنسيق والتكامل في المجالات الفكرية والإعلامية والمالية والعسكرية.

كما نوّه "بالدور الفاعل الذي تقوم به الكاميرون في التصدي للجماعات الإرهابية، إقليميا ودوليا".

من جهته، أعرب السفير الكاميروني عن فخر بلاده بالانضمام إلى التحالف، مؤكدا أهمية العمل الجماعي في التصدي للإرهاب.

وأواخر 2017، جرى أول اجتماع لمجلس وزراء دفاع "التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب" بالرياض، والذي كان الانطلاقة الرسمية لخطوات تفعيل عمل التحالف.

وآنذاك، شهد الاجتماع تأكيدات أنه "تحالف ليس موجها ضد أي دولة أو طائفة أو دين وهدفه محاربة الإرهاب".

ويضم التحالف في عضويته الآن 43 دولة، أهمها مصر ودول خليجية، وتركيا، وباكستان، ونيجيريا، وماليزيا، والمغرب، وغيرها، ما يعكس طابعه الجامع والتمثيل الواسع للمجتمعات الإسلامية.

ويهدف التحالف إلى تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء في المجالات الفكرية والإعلامية والعسكرية والمالية، في سبيل مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي.