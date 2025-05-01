نقلت قناة "آي بي سي نيوز" الأمريكية عن مصادر مطلعة قولها إن مايك والتز، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المتوقع أن يغادر منصبه.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يتزايد فيه شعور ترامب بالاستياء من والتز بعدما خضع لتدقيق مكثف بسبب فضيحة منصة "سيجنال"، عندما أضاف عن طريق الخطأ صحفيًا كبيرًا إلى مجموعة دردشة تناقش هجوما على اليمن.

ولم يعلق البيت الأبيض ووالتز على تلك الخطوات. لكن مصادر نبهت إلى أن الخطوة ليست نهائية حتى يعلن ترامب عنها.

وأوضحت المصادر أنه من المتوقع أن يعلن ترامب عن التغييرات قريبا.

وفي وقت سابق، تحدث تقرير أمريكي عن أن والتز يفقد الدعم داخل البيت الأبيض، وذلك بعد تسريبات الدردشة الجماعية على منصة سيجنال بشأن الهجوم على اليمن، موضحا أنه رغم عدم إقالة الرئيس دونالد ترامب له بسبب المسألة، فإن منصب والتز "هش".

وحينها، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مسئول أمريكي بارز قوله إن ترامب قرر في الوقت الراهن عدم طرد مستشاره للأمن القومي بسبب إضافة رئيس مجلة أمريكية لمجموعة دردشة عبر منصة "سيجنال" لمناقشة تنفيذ الضربة العسكرية على اليمن، لكن الضرر الذي حدث لسمعة والتز وضعه في موقف غير مستقر بالبيت الأبيض.

وبالرغم من رسائل الدعم من ترامب، فقد والتز نفوذه لدى الرئيس ودعم كبار المساعدين داخل البيت الأبيض، وذلك بينما تصارع الإدارة للتوسط في اتفاقات سلام وتواجه تهديد حرب أخرى في الشرق الأوسط.

وبالنسبة لترامب، بحسب ما قاله مسئولون، لم تكن أكبر خطيئة ارتكبها والتز فتح دردشة عبر منصة "سيجنال" لتنسيق الضربات على جماعة الحوثيين في اليمن، أو حتى نشر المعلومات المخابراتية التي قدمتها إسرائيل عبر شبكة غير سرية، بل وجود رقم رئيس تحرير مجلة "أتلانتيك" على هاتفيه وإضافته بالخطأ إلى المحادثة.