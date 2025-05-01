نتنياهو يترأس اجتماعات أمنية لتوسيع القتال في غزة

أفادت وكالة معا الفلسطينية، اليوم الخميس، بأنه من المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ظهر غد الجمعة، جلسة أمنية مصغرة لتقييم الوضع في ضوء الجمود في المحادثات حول صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار.

ويضم الكابنيت كبار المسئولين العسكريين، ومن المتوقع أن يوافق على خطط توسيع القتال في قطاع غزة.

ومن المقرر أن يجتمع الكابنيت السياسي والأمني عند الساعة السادسة من مساء الأحد، ومن المتوقع أن يناقش خطط تكثيف المناورات العسكرية في غزة، والموافقة عليها أيضا.

وتحدثت تقارير إخبارية عن أن نتنياهو بحث مع إدارة ترامب توسيع نطاق القتال في لبنان وضرورة العمل البري.

وذكرت قناة العربية أنه تم التوصل قبل يومين إلى اتفاق مبدئي لإطلاق سراح المحتجزين خلال شهر مايو المقبل.

وبحسب التقرير، يتضمن الاتفاق أيضا إنشاء ثلاثة ممرات آمنة تسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تحت إشراف الوسطاء.