مدرب مونشنجلادباخ: ملعب ساربروكن لا يجب أن يكون عقبة أمامنا

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قال جيراردو سيواني مدرب بوروسيا مونشجلادباخ إن لاعبيه عليهم التأقلم على الظروف الصعبة لملعب ساربروكن أحد أندية دوري الدرجة الثالثة.

ويلتقي الفريقان غدا الثلاثاء في دور الثمانية لكأس ألمانيا لكرة القدم في مباراة مؤجلة من 7 فبراير الماضي بسبب الأمطار الغزيرة التي أغرقت ملعب ساربروكن الذي لا يوجد به نظام لصرف المياه.

وفجر ساربروكن مفاجآت مدوية بإقصاء بايرن ميونخ وآينتراخت فرانكفورت من بطولة الكأس، لكن سيواني قال اليوم الإثنين "طموحنا التأهل، ويجب ألا يكون الملعب عائقا أمام لاعبينا".

وأضاف مدرب مونشنجلادباخ "علينا التأقلم بغض النظر عن جودة أرضية الملعب، ما لاحظته من الوهلة الأولى أنه صالح للعب وستتضح الصورة أكثر على أرض الواقع".

وأضاف سيواني "نحن نركز على أنفسنا" وذلك ردا على تحذير فريقه من مفاجآت ساربروكن في كأس ألمانيا هذا الموسم.

ويمر فريق مونشنجلادباخ بكبوة حيث تراجع للمركز الثاني عشر في جدول الدوري الألماني ويحلم بالفوز بكأس ألمانيا الذي سيعيده لمنصات التتويج لأول مرة منذ عام 1995.

ويتأهل الفائز من هذه المواجهة ليلاقي كايزر سلاوترن أحد أندية الدرجة الثانية في الدور قبل النهائي يوم 2 أبريل المقبل.

وإذا فاز جلادباخ بالمباراة سيحل ضيفا على كايزر سلاوترن، بينما سيكون ساربروكن صاحب الضيافة حال تأهله للدور قبل النهائي حيث تمنح لائحة البطولة أفضلية لأندية الدرجة الأدنى في خوض المباريات على ملاعبها.

وفي المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي سيحل باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني الذي لم يخسر في 36 مباراة بجميع المسابقات ضيفا على فورتونا دوسلدورف من الدرجة الثانية في 3 أبريل.

وستقام المباراة النهائية لكأس ألمانيا يوم 25 مايو في برلين.