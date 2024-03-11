قال الفنان مصطفى شعبان والذي يطل علينا في رمضان ببطولة مسلسل المعلم، إن مسلسله يعالج الصراع بين الخير والشر، موضحا أن تكلفة العمل ضخمة والمتحدة لم تبخل على إنتاجه.

وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أن المسلسل من المسلسلات المكلفة لشركة المتحدة لضخامة الديكور، إضافة إلى وجود كم من النجوم الكبيرة والذي يبلغ عددهم 52 نجما مشيرا:" هذا لم أمر به من قبل في حياتي العملية".



وأوضح شعبان أن التصوير مستمر وحتى مستقبلا في المسلسل، وسيشهد أحداثا اجتماعية واكشن، مضيفا:" مسلسل فيه كل حاجه".



وتدخل عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قائلا:" الفنان مصطفى شعبان من الشخصيات الكبيرة اللي بنرتاح في العمل معاه، ووجوده على قناة الحياة بمسلسل شعبي سوف يجعله من أكبر المسلسلات المعروضة في رمضان".