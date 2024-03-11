تستعد قناة "أون تايم سبورتس" لعرض برنامجها الجديد "الرحلة" مع بداية شهر رمضان المبارك والذي سيقدمه الإعلامي كريم خطاب بشكل يومي.

يستضيف برنامج الرحلة مجموعة من أهم نجوم كرة القدم في تاريخ مصر، يستعرض فيها مسيرتهم منذ النشأة وبداية ممارستهم لكرة القدم، مرورًا بأهم المحطات في مسيرتهم الكروية.

كما يكشف البرنامج أسرارًا وكواليس يسردها النجوم للمرة الأولى، وتتعلق بأسباب الانضمام أو الرحيل عن أنديتهم، أو علاقتهم بزملائهم ومدربيهم خلال مسيرتهم، والتي ساهمت بشكل كبير في تحديد شكل رحلتهم الكبيرة في الملاعب.

بالإضافة إلى ذلك، يستعرض البرنامج في حضور النجوم لقطات وصور تُعرض للمرة الأولى لتسليط الضوء عليها بشكل درامي في كل حلقة.

ويُعرض برنامج الرحلة على أون تايم سبورتس يوميًا في شهر رمضان، من الساعة الخامسة حتى السادسة مساءً.