بدء ضخ وجبات السحور والإفطار من شمال سيناء إلى قطاع غزة

تواصل العمل في معبر رفح البري بشمال سيناء، اليوم الاثنين، في مستهل شهر ومضان المبارك لاستقبال المصابين والمرضى الفلسطينيين وأصحاب الإقامات والجوازات الأجنبية والمصريين القادمين من قطاع غزة.

وبدأ ضخ وجبات السحور والإفطار المقدمة من الهلال الأحمر إلى قطاع غزة .

وأكد مصدر في معبر رفح البري، أنه يجري استقبال 42 مصابا ومريضا فلسطينيا و19 مرافقا لهم منقولين من مستشفيات الأوروبي والأقصى والنجار والتركي في قطاع غزة؛ للعلاج في مستشفيات وزارة الصحة المصرية.

وأشار المصدر، إلى استمرار استقبال الأفراد ومنهم 300 من أصحاب الإقامات، و116 مصريا قادمين من قطاع غزة.

وعلى صعيد متصل، استمر دخول شاحنات المساعدات إلى معبر رفح البري، حيث تم إدخال 70 شاحنة مساعدات متنوعة.

وفي مطار العريش الدولي، أكد مصدر استقبال طائرة مساعدات قادمة من دولة الإمارات لصالح قطاع غزة تحمل على متنها 8.6 طن من المستلزمات الطبية المقدمة من منظمة الصحة العالمية؛ ليصل عدد الطائرات الإماراتية التي وصلت لمطار العريش منذ بدء الأزمة في قطاع غزة إلى 180 طائرة.

ويبلغ عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي 655 طائرة، تحمل مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، من بينها 540 طائرة حملت أكثر من 15 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، و115 طائرة حملت وفودا رسمية وتضامنية زارت معبر رفح ومخازن المساعدات بالعريش والجرحى الفلسطينيين في مستشفيات شمال سيناء.

وفي مركز الشيخ زويد، بدأ مركز الإمداد الغذائي «المطبخ الإنساني» التابع للهلال الأحمر ضخ وجبات الإفطار والسحور للأسر النازحة في قطاع غزة.

وأكد الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء، أن المركز التابع للهلال الأحمر المصري يقوم بتجهيز 15 ألف وجبة إفطار وسحور لأبناء قطاع غزة.

وأضاف خالد زايد، أن المركز يعد وجبات الإفطار والسحور، ويجهز الخبز من خلال خط إنتاج الخبر الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى سيتم خلالها إنتاج 7 آلاف وجبة تزداد حتى تصل إلى 30 ألف وجبة يوميًا، لافتا إلى قيام المركز بتجهيز الوجبات وإنتاج الخبز وإعداد السلات الغذائية، وإنتاج 25 ألف رغيف خبز يومًا تزداد إلى 50 ألف رغيف خبز يوميًا.

وأكد أن مركز الإمداد الغذائي يدعم جهود الهلال الأحمر المصري في توفير الاحتياجات الأساسية للأسر الفلسطينية المتضررة من الأزمة الحالية بقطاع غزة، ويأتي مع استراتيجية الهلال الأحمر المصري لتوسيع نطاق خدماته الإنسانية، وتلبية احتياجات التغذية للأسر الفلسطينية في ظل الظروف الحالية.