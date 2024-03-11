تنظيم القاعدة في اليمن يعلن وفاة زعيمه باطرفي ويعين العولقي خلفا له

أعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، فرع التنظيم في اليمن، وفاة زعيمه خالد باطرفي، وتعيين سعيد بن عاطف العولقي زعيماً جديداً له.

وقال التنظيم، في إعلان نشره مساء أمس الأحد، إن سعد بن عاطف العولقي سيخلف باطرفي، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ونشر تنظيم القاعدة مقطعاً مصوراً يظهر فيه باطرفي، وهو ملفوف بكفن يحمل علم التنظيم باللونين الأبيض والأسود، دون أن يعلن عن أي تفاصيل حول سبب وفاته.

وسافر باطرفي إلى أفغانستان عام 1999، وقاتل في صفوف طالبان خلال الغزو الذي قادته الولايات المتحدة.

وانضم باطرفي إلى التنظيم في اليمن عام 2010، وفق مصادر مطلعة، وهو قيادي بارز في التنظيم وقاد مقاتلي القاعدة في الاستيلاء على محافظة أبين جنوبي اليمن.

وتولى باطرفي، المولود في السعودية، قيادة التنظيم في يناير 2020، خلفاً لقاسم الريمي الذي قتل في غارة جوية بطائرة أمريكية من دون طيار، وهي عملية أمر بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وصنفت وزارة الخارجية الأمريكية باطرفي "إرهابياً" ورصد برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع للوزارة خمسة ملايين دولار مقابل معلومات عنه.