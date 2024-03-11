قالت الفنانة صابرين، إنها تقدم شخصية قوية يكسرها الزمن في مسلسل «مسار إجباري»، معربة عن سعادتها بالتعاون مع الوجوه الشابة؛ أحمد داش وعصام عمر.

وأعربت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الأحد، عن أمنياتها في تحقيق المسلسل نجاحًا ساحقًا، معقبة: «أحمد داش وعصام عمر شباب يجننوا ويؤكدون بأدائهم أن مصر ولادة، أنا سعيدة بالعمل خاصة أنه باكورة أعمال المتحدة».

وأشارت إلى أن العمل مع الشباب أكثر الأمور التي أشعرتها بالسعادة، مضيفة: «أنا عندي روح اللعب والطفولة، المهنة بالنسبة لي أحب ألعبها مش أمثلها، وأحب أستمتع وأنا أقدم الشخصية».

وذكرت أنها قدمت العديد من الشخصيات المختلفة عن طبيعتها مثل زينب الغزالي في الجزء الثاني من مسلسل «الجماعة»، وحليمة في «أفراح القبة».

ولفتت إلى أنها تتمنى تقديم أعمال بها غناء وتمثيل للأطفال، مختتمة: «الأطفال مقموصين مننا أوي، محتاجين نقدم حاجات فيها بهجة وسعادة وأطفال تغني وترقص، المشاعر التربوية الحلوة اللي اتربينا عليها لازم تكون موجودة».

https://youtu.be/txiiq5lOYDM

مسلسل «مسار إجباري» من بطولة أحمد داش، وعصام عمر، وصابرين، وبسمة، وجوري بكر، ونور محمود، ومي الغيطي، ورشدي الشامي، وياسمينا العبد، ومعاذ نبيل، ومحسن منصور، وجهاد حسام، ونورين أبو سعدة، وإبراهيم الزيادي، وعدد آخر من الفنانين، من سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث حول عمر (عصام عمر) طالب جامعي يفاجأ بوجود أخ غير شقيق له وهو حسين (أحمد داش) بعد وفاة والده، وهو الأمر الذي يجعله يصاب بصدمة، ويضطر إلى أن يتعايش مع الواقع، وتحدث مفاجئة تقلب الأمور رأسًا على عقب، وتجعل الأخوين يضطران إلى السير في مسار واحد بشكل إجباري.