الرئيس البولندي يعتزم طرح اقتراح برفع نسبة الإنفاق الدفاعي لأعضاء الناتو إلى 3%

يعتزم الرئيس البولندي أندريه دودا، خلال محادثاته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، طرح اقتراح برفع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الحد الأدنى لمستوى الإنفاق الدفاعي إلى 3٪ من الناتج الاقتصادي.

ويتوجه دودا ورئيس الوزراء دونالد توسك إلى الولايات المتحدة للقاء بايدن في البيت الأبيض، غدا الثلاثاء، حيث تسعى بولندا إلى تعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي في ضوء الحرب الدائرة في جارتها، أوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دودا قوله، خلال حديث له قبل اجتماع مع حكومة توسك وزعماء الحزب، إنه يريد اقتراح رفع حد الإنفاق لأكثر من النسبة الحالية وهي 2% في محادثات مع جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك الأمين العام ينس ستولتنبرج يوم الخميس القادم.

وأضاف دودا "لن يجرؤ أحد على مهاجمة حلف شمال أطلسي قوي، والدول القوية هي التي ستكون قادرة على الدفاع عن حدودها".

وذكرت وكالة بلومبرج أن هذا الاقتراح يأتي بعد أن قال دونالد ترامب، المرشح الجمهوري للرئاسة لعام 2024، إنه أخبر دولة حليفة في حلف شمال الأطلسي خلال رئاسته أنه سيشجع روسيا "على أن تفعل كل ما تريد" بدول لم تف بالتزامات الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي.