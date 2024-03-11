طائرة بدون طيار إسرائيلية تلقي منشورات تحريضية ضد حزب الله جنوب لبنان

ألقت طائرة بدون طيار إسرائيلية، اليوم الاثنين، منشورات فوق قرى جنوبي لبنان تحرض السكان على حزب الله؛ بزعم أنه يضع مخازن سلاحه وعناصره وسط الأماكن السكنية.



وذكرت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية أن "العدو (إسرائيل) ألقى منذ قليل مناشير (منشورات) من مسيّرة فوق منطقة الوزاني (جنوب)."



وأوضحت الوكالة اللبنانية أن محتوى المنشورات يحذر سكان الجنوب من أن "حزب الله يخاطر في حياتكم وحياة عائلاتكم وبيوتكم، ويدخل عناصره ومخازن السلاح لمناطق سكنكم".



ووفقاً لوكالة "الأناضول" للأنباء، فإن هذه ليست المرة الأولى التي تلقي فيها إسرائيل منشورات تحرض أو تحذر سكان الحدود الجنوبية من حزب الله.



و"تضامنا مع قطاع غزة"، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا متقطعا بوتيرة يومية منذ 8 أكتوبر الماضي؛ مما أسفر عن قتلى وجرحى في الجانبين، بالإضافة إلى مدنيين لبنانيين بينهم أطفال.