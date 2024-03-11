اليونسكو: تكاليف باهظة لإعادة بناء البنية التحتية للعلوم في أوكرانيا

قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، اليوم الاثنين، إن إعادة إعمار البنية التحتية العلمية في أوكرانيا ستتكلف أكثر من 26ر1 مليار دولار.



وسلطت المنظمة الأممية الضوء على المخاوف بشأن محطة زابوريجيا للطاقة النووية.



ووفقا لدراسة أجرتها اليونسكو، تم تدمير 1443 مبنى ومختبرا تابعا لـ177 مؤسسة علمية.



وبالإضافة إلى المباني نفسها، تضررت أكثر من 750 قطعة من المعدات العلمية والتقنية، مع تضرر 643 قطعة لا يمكن إصلاحها. ويشمل هذا المعدات المستخدمة في مجموعة واسعة من الأنشطة البحثية.



وقالت رئيسة اليونسكو أودري أزولاي: "مع تزايد خطورة الوضع على المجتمع العلمي ، يجب علينا حماية ودعم أبحاثهم في أوكرانيا".



وأضافت: "العلماء والمهندسون وغيرهم من الخبراء سيكونون أساسيين لتعافي البلاد، لما يمثله هذا القطاع كمصدر قيم للابتكار والاكتشاف لبقية العالم".



وبحسب التقرير، فإن البنية التحتية العلمية لمنطقة خاركيف كانت الأكثر تضررا.