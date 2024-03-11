حزب الله اللبناني يستهدف مقر دفاع جوي إسرائيلي بـ4 مسيرات انقضاضية

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الإثنين، استهداف مقر دفاع جوي إسرائيلي بأربع مسيرات انقضاضية.

وقال حزب الله، في بيانات منفصلة، إن ‏"مجاهدي المقاومة الإسلامية" شنوا هجوما جويا ‏بأربع مسيرات انقضاضية على مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع الإسرائيلية وأصابت أهدافها ‏بدقة، كما استهدفوا موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة واستهدفوا تجمعا ‏للجنود الإسرائيليين في تلة "الطيحات" بالأسلحة المناسبة.

وشنّ الطـيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت أحد المنازل في أطراف بلدة "الجبين" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وألقت القوات الإسرائيلية منشورات من طائرة مسيّرة إسرائيلية فوق منطقة "الوزاني"، جاء فيها: "يا ابن الجنوب حزب الله يخاطر في حياتكم وحياة عائلاتكم وبيوتكم، ويدخل عناصره ومخازن السلاح لمناطق سكنكم".

ونعت المقاومة الإسلامية في لبنان، أمس الأحد ، ثلاثة من عناصرها ليرتفع عدد الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 231 قتيلا .

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.‏