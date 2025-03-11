مجلس نواب الشعب الصيني يؤكد استراتيجية بكين لعام 2025

أعطى المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الضوء الأخضر لخطط الحكومة الصينية بأغلبية ساحقة، حيث أقر نحو 2900 مندوب من البرلمان غير المنتخب اليوم الثلاثاء في "قاعة الشعب الكبرى" ببكين، تقارير العمل وخطط الميزانية للحزب الشيوعي الحاكم، بالإجماع تقريبا.

ومن المقرر أن تزيد الصين عجز ميزانيتها إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي، لأول مرة منذ عقود، في عام يتسم بالنزاعات التجارية مع الولايات المتحدة.

وتعتزم بكين تخصيص أموال لدعم قطاع العقارات المتعثر، وتزويد البنوك برأس المال، وتشجيع الأفراد على مزيد من الإنفاق.

ومن المأمول أن يساعد هذا في تحقيق هدف النمو الاقتصادي الذي فرضته على نفسها بنسبة تقدر بـ "نحو 5%".

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يرتفع حجم الإنفاق الدفاعي بقدر كبير بنسبة 7.2% ليصل إلى نحو 1.78 تريليون يوان (246 مليار دولار).