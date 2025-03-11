الأونروا: انهيارنا ستكون له عواقب وخيمة وسيعمّق معاناة لاجئي فلسطين

قال المفوض العام لوكالة "الأونروا"، فيليب لازاريني، في تصريحات صحفية أدلى بها في جنيف، اليوم الاثنين، إن السماح بانهيار "الأونروا" بسبب حملة التضليل الشرسة، وتشريعات "الكنيست" الاسرائيلية، وتعليق التمويل من قبل المانحين الرئيسيين، سيكون له عواقب وخيمة، وسيخلق فراغًا خطيرًا في الأرض الفلسطينية المحتلة، كما سيؤدي إلى تداعيات خطيرة في الأردن ولبنان وسوريا.

وأضاف، سيخلق هذا بيئة يحرم فيها الأطفال من التعليم ويفتقر الناس إلى الوصول إلى الخدمات الأساسية. مثل هذه البيئة ستكون أرضًا خصبة للاستغلال والتطرف. هذا يشكل تهديدًا للسلام والاستقرار في المنطقة وخارجها.

وشدد لازاريني، على أن تفكيك "الأونروا" بشكل مفاجئ لن يؤدي إلا إلى تعميق معاناة لاجئي فلسطين، لكنه لن يلغي وضعهم كلاجئين. وقال: بدلاً من ذلك، يمكن دعم "الأونروا" لإنهاء ولايتها تدريجيًا في إطار عملية سياسية تؤدي إلى تمكين المؤسسات الفلسطينية وإعدادها ضمن "حل الدولتين.