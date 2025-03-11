الفلبين تسلم الرئيس السابق دوتيرتي إلى المحكمة الجنائية الدولية

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قال مسؤولون في الفلبين إن الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتي المعتقل غادر مانيلا على متن طائرة وسيتم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وغادرت الطائرة التي تقل دوتيرتي مانيلا في وقت متأخر اليوم الثلاثاء.

وتم اعتقال دوتيرتي لدى وصوله مع عائلته من هونج كونج إلى مطار مانيلا الدولي، بناء على مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

وقد أمرت المحكمة باعتقال دوتيرتي بعد اتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحملته الدموية لمكافحة المخدرات غير المشروعة التي أشرف عليها وهو في منصبه، حسبما قالت الحكومة الفلبينية.