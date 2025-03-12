وفاء عامر تطالب برعاية قناة برنامج جبر الخواطر للمذيع أحمد رأفت

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طالبت الفنانة وفاء عامر، بضرورة أن تقوم قناة مهمة برعاية برنامج "جبر الخواطر" الذي يقدمه الإعلامي احمد رأفتؤ أو كما يلقب نفسه بمذيع الشارع.

وكتبت "عامر" عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "الراجل المحترم ده أحمد رأفت وعامل برنامج محترم جدا جبر خواطر.. ليه ميبقاش على الشاشة أمام الناس في قناة مهمة زي القاهرة و الناس مهتمة بالقضايا دي؟".

وقد نال المذيع أحمد رأفت شعبية وسهرة واسعة بسبب برنامجه الذي يهدي فيه الناس بالشوارع جوائز مالية بعد توجيه أسئلة بسيطة لهم، وحازت عدة حلقات له على اهتمام واسع من قبل المتابعين.