محافظ أسوان يتابع إنهاء أعمال الرصف ببعض شوارع مركز إدفو

تابع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، جهود مديرية الطرق لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية أو ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ووجه المحافظ، في بيان اليوم الثلاثاء، بضرورة إنهاء أعمال خطة الرصف بالطرق الرئيسية والداخلية بمختلف مدن ومراكز المحافظة من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

من جانبه أوضح المهندس أحمد الملواني مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة، أنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان يتم تكثيف الجهود لنهو كل الأعمال المتعلقة بالرصف ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية وداخل قرى حياة كريمة.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من شارع المسجد العتيق والطريق الدائري وشارع نجع البلاليص/ الغنيمية بمركز إدفو، وبالتوازي مع ذلك جارٍ استكمال أعمال الرصف للعام المالي الحالي 2024/2025 بأطوال 35 كم، وبتكلفة 122 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 80%.